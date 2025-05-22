Предатель: экс-«афганец» Сергей Красноперов дает интервью RT, а должен сесть за измену Родине

БлокнотРУ Обласканный моджахедами советский дезертир, наживший в Афганистане шестерых детей, через сорок лет вернулся в Россию и был «облизан» государственным СМИ Российский государственный телеканал RT внезапно выступил с апологетикой предательства.
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