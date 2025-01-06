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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Миннесота» подписала двусторонний контракт с Тристеном Ньютоном

«Вулвз» подписали двусторонний контракт с разыгрывающим Тристеном Ньютоном (23 года, 196 см). Ньютон, который был выбран 49-м на драфте-2024, провел 5 матчей за «Индиану».

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