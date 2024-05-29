Политнавигатор Страны глобального Юга прекрасно услышали посыл из Москвы относительно участия в «саммите мира», который пройдёт в Швейцарии.
«Медведев поработал»: в Киеве жалуются на всемирный бойкот саммита Зеленского в Швейцарии
Комментарии
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В
Владимир
А когда жидов, которые не считают себя русскими, выпрем с руководящих должностей и отправим в страну обетованную.
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19 час.
Валентин Щербаков
А теперь этот кокаиновый самозванец и убийца Зеля совсем остался один, кроме приебалтов и пшеков его поддерживающих...
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17 час.
А
Александр
Пока пиндосы шлепают баксы для продажных шавко-элит хуторов, эти шабаши будут продолжаться. В мировом храме пока правят менялы. Со своими никак не разберемся. Столько нагадили, что куда не сунешься - ноги разъезжаются. С пиндосными еще сложней. Но, как говорил известный разведчик, «Терпение Штюбинг…». Тост «За НАШУ победу!» не за горами.
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1 час.
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