«Медведев поработал»: в Киеве жалуются на всемирный бойкот саммита Зеленского в Швейцарии

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Комментарии
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В
Владимир
А когда жидов, которые не считают себя русскими, выпрем с руководящих должностей и отправим в страну обетованную.
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19 час.
Валентин Щербаков
А теперь этот кокаиновый самозванец и убийца Зеля совсем остался один, кроме приебалтов и пшеков его поддерживающих...
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17 час.
А
Александр
Пока пиндосы шлепают баксы для продажных шавко-элит хуторов, эти шабаши будут продолжаться. В мировом храме пока правят менялы. Со своими никак не разберемся. Столько нагадили, что куда не сунешься - ноги разъезжаются. С пиндосными еще сложней. Но, как говорил известный разведчик, «Терпение Штюбинг…». Тост «За НАШУ победу!» не за горами.
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1 час.

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