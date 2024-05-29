«Медведев поработал»: в Киеве жалуются на всемирный бойкот саммита Зеленского в Швейцарии

А когда жидов, которые не считают себя русскими, выпрем с руководящих должностей и отправим в страну обетованную.

А теперь этот кокаиновый самозванец и убийца Зеля совсем остался один, кроме приебалтов и пшеков его поддерживающих...

А

Александр

Пока пиндосы шлепают баксы для продажных шавко-элит хуторов, эти шабаши будут продолжаться. В мировом храме пока правят менялы. Со своими никак не разберемся. Столько нагадили, что куда не сунешься - ноги разъезжаются. С пиндосными еще сложней. Но, как говорил известный разведчик, «Терпение Штюбинг…». Тост «За НАШУ победу!» не за горами.