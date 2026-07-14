«Карманный Бен-Гвир»: одиозный консерватор нанес Нетаньяху контрудар

ВС

Владимир Степанов

К сожалению, на момент, когда я пишу эти строки, не вижу ни одного коммента... Поэтому мысли излагаю те, о чем думаю: к израильскому народу я ранее относился более толерантно. Но теперь, когда государство Израиль показало истинный смысл своих действий: завоевание и присоединение новых территорий на Ближнем Востоке - для меня это фашистское государство (а фактические его действия это подтверждают). Моё отношение к еврейскому народу, проживающему в РФ мало изменится: простые евреи в РФ давно стали патриотами и не поддерживают действия гос-ва Израиль. Но олигархи этого народа в РФ - это первые предатели, которые за деньги готовы на всё! Поэтому не советую часто употреблять термин "юдофоб", ибо непонятно, чего хотят современные евреи. А слово "холокост" не советую произносить ближайшие, как минимум, 3 года... Это мои рассуждения, пинать не советую!