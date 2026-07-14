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ИА Регнум

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«Карманный Бен-Гвир»: одиозный консерватор нанес Нетаньяху контрудар

«Карманный Бен-Гвир»: одиозный консерватор нанес Нетаньяху контрудар

Не успело израильское правительство утвердить дату проведения выборов в парламент (кнессет), политический ландшафт сотряс новый скандал.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
К сожалению, на момент, когда я пишу эти строки, не вижу ни одного коммента... Поэтому мысли излагаю те, о чем думаю: к израильскому народу я ранее относился более толерантно. Но теперь, когда государство Израиль показало истинный смысл своих действий: завоевание и присоединение новых территорий на Ближнем Востоке - для меня это фашистское государство (а фактические его действия это подтверждают). Моё отношение к еврейскому народу, проживающему в РФ мало изменится: простые евреи в РФ давно стали патриотами и не поддерживают действия гос-ва Израиль. Но олигархи этого народа в РФ - это первые предатели, которые за деньги готовы на всё! Поэтому не советую часто употреблять термин &quot;юдофоб&quot;, ибо непонятно, чего хотят современные евреи. А слово &quot;холокост&quot; не советую произносить ближайшие, как минимум, 3 года... Это мои рассуждения, пинать не советую!
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1 м.
Svetlana Kuzmina
Меня интересует вопрос: Есть ли в Израиле люди с нормальной биографией или они все там бандиты?
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1 м.
Svetlana Kuzmina
Мне теперь понятно, почему Израиль не выдаёт международных преступников, да потому что это государство само стало преступным.
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1 м.