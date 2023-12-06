Шамиль Тарпищев: «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Это точно не тот клуб, на котором можно набивать шишки»

– Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно. – В чем основная проблема Абаскаля? – Думаю, он еще молодой, не прошел ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак».