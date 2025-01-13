Горцы, пулями отплатившие русскому туристу за помощь, выдали это за самооборону

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Karmadon
Вот из таких, как Вы, и получаются нацисты.
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Во СТО раз!!!
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1 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а подобное тебе дерьмо надо держать на тумбе, постоянно, под присмотром кнута !!! А иначе- на ЛЮДЕЙ бросаешься, чмо опущенное.
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1 час.

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