Ирина Шейк снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

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Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном платье для журнала путешествий The Travel Almanac. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.