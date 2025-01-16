В Холмогорском округе прокуратура добилась выплаты компенсации для ребенка, упавшего в колодец

Пятилетняя девочка пострадала после падения в канализационный коллектор в окружном центре в марте 2024 годаВо время прогулки ребенок провалился в открытый колодец, скрытый под сугробом вдоль проезжей части.
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