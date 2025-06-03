Сегодня начинаются выпускные экзамены в учебных заведениях среднего образования

Сегодня, 3 июня, по всей стране проходит первый выпускной экзамен 2025 года. Таким образом, кандидаты, обучавшиеся в классах с преподаванием на языках национальных меньшинств, с 09:00 сдают экзамен по государственному языку и литературе, сообщает Noi.