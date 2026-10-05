Улыбнись в понедельник: мемы и юмор на 5 октября

Как подруги реагируют на возвращение к бывшему, почему подсказки не всегда спасают, кто сигналит через долю секунды после зелёного и зачем менять слишком мудрого адвоката - эти и другие поводы улыбнуться в нашей подборке юмора и мемов на понедельник, 5 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым