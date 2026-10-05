Улыбнись в понедельник: мемы и юмор на 5 октября

Как подруги реагируют на возвращение к бывшему, почему подсказки не всегда спасают, кто сигналит через долю секунды после зелёного и зачем менять слишком мудрого адвоката - эти и другие поводы улыбнуться в нашей подборке юмора и мемов на понедельник, 5 октября.