Названы наиболее часто попадающие в аварии марки электромобилей в России

В России чаще всего среди электромобилей попадает в аварии Tesla, прежде всего Model 3 — на нее приходится суммарно не менее 13% ДТП, говорится в исследовании страхового дома ВСК и ГК «Автодом», с которым ознакомились «Известия» 23 сентября.