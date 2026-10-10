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Бывший депутат призвал Верховную раду захватить власть на Украине

Бывший депутат призвал Верховную раду захватить власть на Украине

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS Верховная рада как единственный легитимный орган власти на Украине должна взять власть для прямых переговоров с Москвой.

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