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Какие знаки зодиака никогда не смогут быть вместе

Кто будет жить из знаков зодиака, как кошка с собакой. Не секрет, что некоторые знаки зодиака сильно отличаются друг от друга по характеру и манере поведения, поэтому астрологи советуют при выборе пары ориентироваться на звезды, а не только на личные предпочтения, чтобы отношения складывались ….

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