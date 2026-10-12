Звери человечнее: укронацисты окончательно начали действовать как фашисты

По словам командира штурмового подразделения 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрия Кемерова, украинская сторона использует пленных российских военнослужащих для диверсий.
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Вот поэтому ЧИСТКА должна быть ЖЕСТКОЙ, а не прощения как Я.ценюка!!!!!
Много лет назад, был у нас в гостях мужик, переживший финский плен, затем сумевший бежать, много рассказывал моему отцу о пережитом. О том, как попал в плен, о поведении разных людей в плену, о работе после реабилитации... В частности рассказывал о действиях бандеровских "партизан" на освобождённых территориях. Об их издевательствах над мирными жителями, которые отказывались поддерживать их. В частности, что одним из любимых издевательств над женщинами было засунуть еловую шишку во влагалище, где она под действием влажности раскрывалась, облекая женщину на страшные страдания.. Сейчас - "достойные" потомки ..
А мы всех пленных жалеем укропских,лечим,кормим,не издеваемся. А они заслужили это? Поэтому врага только к стенке,мразей очередью. Они все одинаковые.
И какие могут быть разговоры о пленных и гуманности?! Тотальная зачистка Солнцепеком. По площадям. Все равно эту землю потом восстанавливать. Так пусть хоть удобрением поработают уроды.
а когда запад в отношении России НЕ НАРУШАЛ любые международные правила и нормы особенно все возможные конвенции .Запад это как кидалы в ссср в поездах и электричках --на ходу меняя правила и их же нарушая ---особенно в этом не превзойденные англичане -САМИ ПРИДУМАЮТ САМИ ОТМЕНЯЮТ
ПОЭТОМУ РОССИЯ ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ РАЗЪЕБ.....ТЬ ХОХЛЯНДИИЮ. ТАКИХ УРОДОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В МИРЕ !
Неужели и после таких звериных издевательств руководство страны будет идти на поводу у европейских либералов и не отменит мораторий на высшую меру наказания к нелюдям в условиях военного времени?!
Всем известны зверства бандерлогов в период Виликой Оттечественной... Так что мы не удивлены... Бандерлоги садисты... Им нравится, нет, они счастливы видеть мучения и смерть... И не имеет значения кто перед ними... Издевательства ТЦК тому доказательство... Это бесноватые тупорылые идиёты!