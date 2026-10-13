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Красный Север

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Салехард примет первенство ЯНАО по волейболу среди юношей до 18 лет

Салехард примет первенство ЯНАО по волейболу среди юношей до 18 лет

«Ямал Арена» в Салехарде примет первенство ЯНАО по волейболу среди юношей до 18 лет. Соревнования пройдут с 16 по 18 октября, сообщила администрация окружной столицы в «Максе».

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