Салехард примет первенство ЯНАО по волейболу среди юношей до 18 лет

«Ямал Арена» в Салехарде примет первенство ЯНАО по волейболу среди юношей до 18 лет. Соревнования пройдут с 16 по 18 октября, сообщила администрация окружной столицы в «Максе».
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