Захарова назвала «глупостью» требование ЕС выплатить 290 млрд евро из-за импортозамещения

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Евросоюза о том, что Россия должна им заплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения».
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