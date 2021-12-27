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Захарова назвала «глупостью» требование ЕС выплатить 290 млрд евро из-за импортозамещения

Захарова назвала «глупостью» требование ЕС выплатить 290 млрд евро из-за импортозамещения

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Евросоюза о том, что Россия должна им заплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «дискриминацию европейских товаров политикой импортозамещения».

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