Реакция украинской стороны на сотрудничество России и Соединённых Штатов ухудшила их отношения с США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на Российской энергетической неделе.
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