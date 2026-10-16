Реакция украинской стороны на сотрудничество России и Соединённых Штатов ухудшила их отношения с США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на Российской энергетической неделе.