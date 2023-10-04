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Из двух зол: почему США решили помириться с талибами

Из двух зол: почему США решили помириться с талибами

В комитете палаты представителей США по иностранным делам разгорелись нешуточные споры. Политики обсуждают планы вывести «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из-под действия документа, разрешающего Вашингтону применять в Афганистане военные силы.

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