Сенатор Епифанова назвала абсурдом повышение налогов для россиян-самозанятых

Идея повышения налога для россиян-самозанятых с 4-6% до 13% выглядит абсурдно в логике концепции самого эксперимента со сбором на профессиональный доход, цель которого - облегчить выход предпринимателей из тени.
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