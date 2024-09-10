Сенатор Епифанова назвала абсурдом повышение налогов для россиян-самозанятых

Дмитрий Гурин

Налог поднимать, нет оснований а вот в систему самозанятых ввести дополнительную функцию по внесению средств в ПФ для организации трудового стажа, основного и (или) дополнительного. Было бы достаточно удобно. Сейчас для этого требуется много беготни, разъяснений и утрясаний и сайт ГУ в это к сожалению сейчас не поможет.