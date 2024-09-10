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Сенатор Епифанова назвала абсурдом повышение налогов для россиян-самозанятых

Сенатор Епифанова назвала абсурдом повышение налогов для россиян-самозанятых

Идея повышения налога для россиян-самозанятых с 4-6% до 13% выглядит абсурдно в логике концепции самого эксперимента со сбором на профессиональный доход, цель которого - облегчить выход предпринимателей из тени.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Налог поднимать, нет оснований а вот в систему самозанятых ввести дополнительную функцию по внесению средств в ПФ для организации трудового стажа, основного и (или) дополнительного. Было бы достаточно удобно. Сейчас для этого требуется много беготни, разъяснений и утрясаний и сайт ГУ в это к сожалению сейчас не поможет.
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