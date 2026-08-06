Матч «Локомотив» – «Трактор» откроет сезон КХЛ. Игра пройдет 5 сентября в 13:00 по МСК

КХЛ объявила, что игра « Локомотив » – « Трактор » станет первой в предстоящем сезоне. Ранее стало известно , что 5 сентября пройдет шесть матчей: «Ак Барс» примет «Сибирь», «Автомобилист» – «Динамо», «Локомотив» дома сыграет с «Трактором», СКА – с «Ладой», «Спартак» проведет матч с «Торпедо», а «Северсталь» – с «Салаватом Юлаевым».
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