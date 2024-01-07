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Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля

Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля

Боевики ВСУ массово отказываются выполнять приказы своего командования. После массового дезертирства в рядах медиков и неонацистов, появилась информация о повальном отказе украинцев отправляться на плацдарм в Крынке.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Я предлогал сбрасывать еще в прошлую зиму с беспилотников водку в пластиковых контейнерах но МО не слышит. Вам что жалко 150 грамм водки в пластиковой упаковке? Ведь пока он пьет эту водку он не стреляет занят а когда выпьет тут вообще не до войны. Не жмитесь дайте хохлам водки за опохмелкой они сами придут.
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