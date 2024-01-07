Боевики ВСУ массово отказываются выполнять приказы своего командования. После массового дезертирства в рядах медиков и неонацистов, появилась информация о повальном отказе украинцев отправляться на плацдарм в Крынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии