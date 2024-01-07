Вокруг предательства: ситуация с дезертирством ВСУ в Крынках вышла из-под контроля

ОТ

Олег Тимофеев

Я предлогал сбрасывать еще в прошлую зиму с беспилотников водку в пластиковых контейнерах но МО не слышит. Вам что жалко 150 грамм водки в пластиковой упаковке? Ведь пока он пьет эту водку он не стреляет занят а когда выпьет тут вообще не до войны. Не жмитесь дайте хохлам водки за опохмелкой они сами придут.