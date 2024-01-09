Ямальцы получат доступ к новейшим генетическим исследованиям

В этом году на Ямале стартует новый проект по проведению неинвазивного пренатального тестирования для беременных женщин, а также полногеномных исследований для новорожденных и супружеских пар с проблемами репродуктивного здоровья.
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