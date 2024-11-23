«Вы же «Селтикс», так?» Джо Байден притворился, что забыл, какая команда НБА пришла к нему в гости

Традиционный визит чемпионов НБА в Белый дом, пожалуй, свелся к одному вирусному эпизоду: 82-летний Джо Байден красиво обыграл собственные регулярные проколы и начал обращение к команде так, что полдня подоминировал в интернете: «Добро пожаловать в Белый дом.