“A tanker carrying diesel left the Russian port of Primorsk and intermittently signaled New York, potentially marking the first such shipment following a fuel-supply agreement between Vladimir Putin and Donald Trump,” Bloomberg reports.
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