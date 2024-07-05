Мужчину из синташтинского погребения, найденного в Челябинской области, назвали древним металлургом с акромегалией

В Челябинской области найдены останки мужчины, принадлежащего к синташтинской культуре. Исследования показали, что мужчине было более 50 лет, он много работал физически и, вероятно, занимался металлургией.
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