Ситуация в Курской области: борьба за ключевые позиции продолжается, последние новости на 1 декабря 2024

1 декабря ситуация на приграничных территориях Курской области остаётся напряжённой. За последние сутки положение сторон значительно не изменилось, однако сражения за ключевые населённые пункты продолжаются.
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