Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы и задержал в аэропорту россиянина по надуманному обвинению

тн

татьяна неструева

плевать они на нас хотят. они поняли .что наша власть беззубая . пресмыкающаяся перед ними . ни умеющая извлекать выгоду для себя даже тогда когда приносит той стороне большую выгоду . вот только не понятно .власть это специально делает ?