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Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы и задержал в аэропорту россиянина по надуманному обвинению

Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы и задержал в аэропорту россиянина по надуманному обвинению

Сегодня 215 прочитали На фоне расследования по делу "Крокуса" и происходящих событий связанных с ужесточением миграционного законодательства в России, руководство Таджикистана не стало сидеть сложа руки и перешло в "наступление".

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Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Сколько можно подставлять вторую щёку под удары
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18 час.
тн
татьяна неструева
плевать они на нас хотят.  они поняли .что  наша власть беззубая  .  пресмыкающаяся перед ними .  ни умеющая  извлекать  выгоду для себя даже тогда когда  приносит той стороне  большую выгоду .  вот только  не понятно .власть это специально делает  ?
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17 час.
Nikolay Panaskin
Скорее всего чтобы выслужится перед западом в Алматы по просьбе таджиков арестовали вербовщика Вагнеровцев.
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17 час.

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