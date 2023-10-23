Охотовед рассказал о судьбе медведя-путешественника из Красноярска

Главный охотовед Краевого общества охотников и рыболовов Александр Магзинский рассказал NGS24.RU, что за его многолетний опыт работы — это первый случай, когда медведь заходит так глубоко в сердце города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии