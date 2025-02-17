Самокатчиков станет меньше: власти введут строгие правила аренды и штрафы до 30 тысяч рублей

Новые правила аренды самоката с идентификацией на портале, а также штрафы за малейшее нарушение помогут в борьбе с неуправляемыми самокатчиками, на которых каждое лето жалуются как пешеходы, так и автомобилисты.
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