Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту убийства 11-летней девочки в Ижевске

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) требует от временно исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Удмуртской Республике Руслана Владимировича Широбокова представить отчет о расследовании дела, связанного со смертью 11-летней школьницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии