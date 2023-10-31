В Бельгии умерла столетняя племянница Ивана Бунина

Русская писательница Татьяна Муромцева — племянница лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина — умерла 31 октября в католическом пансионе во Фруаене недалеко от бельгийского города Турне на 101-м году жизни.
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