В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ разрушены 20 храмов

В результате атак украинских войск в Белгородской области пострадали 20 храмов. Некоторые из них были полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Фёдор Клюйко.
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