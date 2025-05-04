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В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ разрушены 20 храмов

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ разрушены 20 храмов

В результате атак украинских войск в Белгородской области пострадали 20 храмов. Некоторые из них были полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Фёдор Клюйко.

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