Федеральное агентство новостей №1

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Четверо погибли, 16 человек ранены в результате обстрела ВСУ поселка Карпаты в ЛНР

Четверо погибли, 16 человек ранены в результате обстрела ВСУ поселка Карпаты в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли ночью на 31 мая птицефабрику в поселке Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной республики.

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