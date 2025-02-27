Газзаев: «Спартак» и «Зенит» ведут реальную борьбу за чемпионство РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценивает перспективы сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге. Он выделяет «Спартак» и «Зенит» как главных претендентов на победу, отмечая стабильную игру «Краснодара», лидирующего в турнирной таблице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии