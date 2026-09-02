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Царьград

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Delfi: Германия перебросила в Литву 5000 военных и бронетехнику

Delfi: Германия перебросила в Литву 5000 военных и бронетехнику

Германия перемещает 45-ю бронетанковую бригаду и 5000 военных в Литву, посылая сигнал России. Эти силы прибудут для службы на различных объектах и готовы к немедленным действиям в случае угрозы.

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