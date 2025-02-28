Соблюдайте скоростной режим!

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» У дорожных знаков нет двойных смыслов! Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного режима являются одной из наиболее частых причин ДТП.
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