Собянин: Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медснимков в России

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетили Центр диагностики и телемедицины (улица Петровка, дом 24, строение 1).
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