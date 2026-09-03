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Аргументы недели

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Собянин: Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медснимков в России

Собянин: Московские ИИ-сервисы обрабатывают четверть всех медснимков в России

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетили Центр диагностики и телемедицины (улица Петровка, дом 24, строение 1).

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