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Петербургский дневник

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Водителям напомнили об ограничениях движения в центре Петербурга 9 мая

Водителям напомнили об ограничениях движения в центре Петербурга 9 мая

Специалисты просят заранее планировать свой маршрут В пресс-службе ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» напомнили, что в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сегодня, 9 мая, в центре Санкт-Петербурга действуют временные ограничения движения транспорта.

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