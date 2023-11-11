Экс-игрок "Краснодара" Деменко похвалил игроков "Зенита" Мостового и Изидора

Экс-полузащитник "Зенита" и "Краснодара" Максим Деменко подвел итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между своими бывшими командами и рассказал, как должен был действовать главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
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