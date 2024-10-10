Актёр Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в колонии в Еленовке ДНР

Американский актёр, режиссёр и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал поговорил с пленными боевиками «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в колонии посёлка Еленовка Донецкой Народной Республики.