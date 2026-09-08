Роскошный особняк, десятки питомцев и тайны личной жизни: как живёт 81-летний Юрий Антонов

Имя Юрия Антонова не первое десятилетие ассоциируется с золотым фондом эстрады. Однако, перешагнув 80-летний рубеж, легендарный композитор и певец почти полностью ушёл от светской суеты, предпочтя загородную тишину и редкие, но неизменно триумфальные выходы на сцену.