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Роскошный особняк, десятки питомцев и тайны личной жизни: как живёт 81-летний Юрий Антонов

Роскошный особняк, десятки питомцев и тайны личной жизни: как живёт 81-летний Юрий Антонов

Имя Юрия Антонова не первое десятилетие ассоциируется с золотым фондом эстрады. Однако, перешагнув 80-летний рубеж, легендарный композитор и певец почти полностью ушёл от светской суеты, предпочтя загородную тишину и редкие, но неизменно триумфальные выходы на сцену.

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