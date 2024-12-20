Небензя пообещал, что Россия ответит на удар ВСУ по Рыльску

ЛК

Любовь Кузьмина

Ну очень интересно!Было бы гораздо лучше, чтобы у России уже загодя все было готово для удара, ракеты и бомбы сразу бы летели в обратном направлении. Вот это было бы дело. А то надо в ООН объявлять, а потом все забудут о чем объявляли. Когда уже заранее будут готовиться к таким ударам. Вот уже Казань начали бомбить, два городских района. Без ударов по базам США в Европе и Британии, ничего не прекратится, а будут еще более дальнобойные удары.Кремлевским сидельцам пора проснуться.