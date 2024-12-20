Россия ответит на удар украинских боевиков по городу Рыльску в Курской области. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности.
Небензя пообещал, что Россия ответит на удар ВСУ по Рыльску
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Ну очень интересно!Было бы гораздо лучше, чтобы у России уже загодя все было готово для удара, ракеты и бомбы сразу бы летели в обратном направлении. Вот это было бы дело. А то надо в ООН объявлять, а потом все забудут о чем объявляли. Когда уже заранее будут готовиться к таким ударам. Вот уже Казань начали бомбить, два городских района. Без ударов по базам США в Европе и Британии, ничего не прекратится, а будут еще более дальнобойные удары.Кремлевским сидельцам пора проснуться.
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9 час.
Геннадий Бережнов
Россия ответит на удар по городу Рыльску в Курской области. Не спел пообещать, так ударили аж по Казани. Что тут скажешь, отвечать нужно или обещать хотя бы.
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9 час.
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