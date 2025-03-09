Алаудинов назвал исторической курскую операцию ВС России "бросок через трубу"

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен его разговор с бойцами и их подготовка к операции по проникновению в город Суджа Курской области Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.