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Алаудинов назвал исторической курскую операцию ВС России "бросок через трубу"

Алаудинов назвал исторической курскую операцию ВС России "бросок через трубу"

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен его разговор с бойцами и их подготовка к операции по проникновению в город Суджа Курской области Накануне в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) рассказали, что свыше 800 российских военнослужащих и добровольцев проникли в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

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