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Царьград

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На трассе к Дубне задержали мужчину в наручниках

На трассе к Дубне задержали мужчину в наручниках

На трассе, ведущей в направлении Дубны, сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину. По словам свидетелей, на проезжей части находился человек в наручниках, рядом с ним — люди в форме, которые осматривали придорожные кусты.

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