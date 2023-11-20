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Врачи попросили Путина освободить художницу Скочиленко

Врачи попросили Путина освободить художницу Скочиленко

Состояние здоровья осужденной художницы Александры Скочиленко вызвало беспокойство более чем 300 врачей, которые в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросили освободить девушку из колонии.

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