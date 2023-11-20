Врачи попросили Путина освободить художницу Скочиленко

Состояние здоровья осужденной художницы Александры Скочиленко вызвало беспокойство более чем 300 врачей, которые в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросили освободить девушку из колонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии