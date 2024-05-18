Сегодняшнее мероприятие объединило самый разный возраст: самому взрослому участнику турнира по стрельбе -Колпаковой Тамаре 74-лет, а самому младшему - Ступниковой Иветте - 9 лет.
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Сегодняшнее мероприятие объединило самый разный возраст: самому взрослому участнику турнира по стрельбе -Колпаковой Тамаре 74-лет, а самому младшему - Ступниковой Иветте - 9 лет.