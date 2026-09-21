У незаконно въехавшего в Ботсвану мужчины нашли гениталии в сумке

Гражданина Зимбабве задержали в Ботсване после незаконного въезда в страну. В сумке мужчины нашли предметы, которые приняли за мужские гениталии, сообщило 18 сентября издание Pindula со ссылкой на полицию страны.
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