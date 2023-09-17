Тренер Гуменника о запрете выступать под «Рамштайн»: «Москвина сказала, это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение.