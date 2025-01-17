Япония получит дополнительные ракеты JASSM-ER

Ракета класса «воздух-поверхность» увеличенной дальности JASSM-ER (с) Изображение Lockheed Martin Агентство Министерства обороны Соединённых Штатов по военному сотрудничеству сообщило о разрешении на поставку правительству Японии дополнительных крылатых ракет AGM-158B/B-2 JASSM-ER.
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