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Царьград

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В Новосибирской области нехватка учителей составила менее 4%

В Новосибирской области нехватка учителей составила менее 4%

Заместитель министра образования региона Светлана Малина 5 октября сообщила, что дефицит педагогов в школах Новосибирской области составляет менее 4%, а все свободные ставки закрываются молодыми специалистами.

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